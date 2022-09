© dfvcg Der kommende HORIZONT Swiss Digital Talk beschäftigt sich mit dem Trendthema Metaverse

Der kommende HORIZONT Swiss Digital Talk widmet sich ganz dem Trendthema Metaverse und dem dezentralen Web. Das Webinar will Handlungsempfehlungen, Tipps und Inspiration für eine erfolgversprechende Umsetzung geben. Einer der Best Cases wird BMW sein. Experten-Input kommt von Dept, Adello und Meta. Das kompakte digitale Format veranstaltet HORIZONT Swiss zusammen mit dem SWA. Es findet am 29. September 2022 statt.