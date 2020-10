© HORIZIONT

HORIZONT Swiss und der SWA starten gemeinsam ein neues digitales Format zur Werbewirkung

Rund 90 Minuten geht es bei der ersten Auflage des rein digitalen Formats um die Strategien und die Wirkung von Werbeaktivitäten in TV und in den digitalen Kanälen. In welchen Kanälen erzielt ein Investment die höhere Wirkung? Welche Kennzahlen sind entscheidend? Welche Risiken gibt es bei der Digital- und der TV-Werbung? Wie sieht es mit dem Preis- Leitungs-Verhältnis aus?Unter anderem auf diese Fragen will das Format Antworten geben, das von Schweiz-Redaktormoderiert werden wird. Neben Best Cases von Werbe-Auftraggebern kommen Experten zu Wort – und die Zuhörer. Sie können sich in dem interaktiven Format via Chat beteiligen und ihre Fragen stellen.Nach dem Auftakt folgt am 9. Dezember die zweite Folge. Dann steht die Werbewirkung der klassischen Gattungen wie Print und Out-of-Home im Mittelpunkt. Ende Januar 2021 wird es den dritten Teil des Formats geben.Weitere Informationen zu den HORIZONT Swiss Digital Talks und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Website