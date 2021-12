In einem sind sich viele Experten einig: Bewegtbild gehört auch im Jahr 2022 die Zukunft, unabhängig auf welchem Kanal dieses zu sehen ist. Dann ist es aber sehr schnell vorbei mit der Einigkeit. Für die einen ist TV nach wie vor das Mass der Dinge, für die anderen kommt nur noch die digitalen Kanäle in die Planung. Doch welche Meinung ist richtig? Nach welchen Kriterien bestimmen erfolgreiche Werbeauftraggeber den Einsatz von Bewegtbild? Welche Kennzahlen sind entscheidend und was bedeutet das alles für TikTok?