Aus den Themen:

© HORIZONT

Der neue HORIZONT Report Schweiz ist da

Der neue HORIZONT Report Schweiz bietet auf 20 Seiten Informationen, Interviews und Hintergründe zu Themen in Medien, Marketing und Agenturen. Der Report, der auch Gastbeiträge vom IAB zur Cookie-Apokalypse und SWA zur Transparenz enthält, steht hier zum Download bereit Wie Topentscheider die Veränderungen in der Arbeitswelt sehen und welche Kooperations-Tools sie einsetzen. Auszüge aus einer Umfrage.Die Programm-Präsentation der TV-Sender als Video on Demand Plattform. Funktioniert das? Wir haben uns da mal durchgeklickt.Das Ende von UKW in der Schweiz naht. Ab 2022/23 wird der Standard komplett vom digitalen Pendant DAB+ abgelöst. Wie bereiten sich die Sender vor?Covid-19 setzt den kostenlos verteilten Zeitungen in der Schweiz zu. Ohne staatliche Hilfsgelder deutet alles auf eine beschleunigte Konsolidierung hinWie mächtig sind Facebook, Twitter, Snap und Co in der Schweiz? Unser Report gibt einen EindruckWarum Unternehmen Wachstum anders definieren sollten und welche Rolle dabei die KI spielt, erklärt Hartmut Heinrich von FjordJung von Mat/Limmat steht wieder an der Spitze. Bewegung gibt es auf den nachfolgenden RängenCEO Roman Hirsbrunner über die Suche nach einem Nachfolger für Kreativchef Denis Lück, Unbossing und Diversität. Ein Gespräch