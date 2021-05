Ob klassische oder eventdatenbasierte Radiowerbung, oder Werbung auf Digital-Audio-Plattformen wie die Streamingdienste Spotify und SoundCloud oder auf den digitalen Audiokanälen von Schweizer Privatradiostationen – Swiss Radioworld vermittelt Audiowerbung via Direktbuchung oder programmatisch. Die Beratung, Planung und Abwicklung von klassischen Radio- wie auch Digital-Audio-Kampagnen in der Schweiz gehören zu unseren Dienstleistungen. Als erstes europäisches Unternehmen bieten wir bereits seit 2018 vollautomatisierte und eventbasierte Radiowerbung in der Schweiz an. Die Swiss Radioworld AG ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group AG mit Sitz in Küsnacht. Die Goldbach Group AG ist hauptsächlich in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig und ist ein Unternehmen der TX Group. www.goldbach.com