Genuss ohne Alkohol? Ohne Ende! Die Zürcher Traditionsmarke Lateltin produziert jetzt mit G’nuine Zero eine alkoholfreie Gin-Alternative. Und die Zürcher Werbeagentur Hochspannung bringt den Vorteil mit einem verblüffend einfachen Werbespot auf die grosse Leinwand – als Uraufführung im Allianz Cinema am Zürichsee und in Zukunft auch auf vielen anderen ausgewählten digitalen Kanälen.