Helden des Alltags: Plakate für Surprise-Verkäufer

1 / 7 2 von 7 Teilen 2 / 7 3 von 7 Teilen 3 / 7 4 von 7 Teilen 4 / 7 5 von 7 Teilen 5 / 7 6 von 7 Teilen 6 / 7 7 von 7 Teilen 7 / 7 8 von 7 Teilen

Plakatstellen werden zum Surprise-Kiosk

Die Teams Verantwortlich bei Surprise: Andreas Jahn, Nicole Huwyler, Caroline Walpen (Team Marketing, Fundraising & Kommunikation); Verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Florian Birkner, Marcin Baba (Creative Direction), Moritz Lüth (Art Direction), Günter Zumbach (Text), Kurt Bösiger (Motion Design), Melissa Diday (Beratung), Carmen Anderegg (Produktionsleitung), Barbara Meier (DTP), Pam Hügli (Gesamtverantwortung)

CSR-Initiative von Clear Channel Gemeinnützige Organisationen arbeiten engagiert, aber oft mit bescheidenen Mitteln. Mit dem «Plakat für die gute Sache» hilft ihnen Clear Channel, mehr Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu schaffen.

Über Serviceplan Suisse AG Serviceplan Suisse AG ist eine eigenständige, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in Zürich. Sie bietet wegweisende Markenführung mit höchstem Wirkungsgrad auf allen Kanälen. Unter dem Anspruch «Building best brands» schafft die Agentur einen kundenrelevanten Mehrwert durch disziplinenübergreifende Konzepte und die Integration von Kreation, Technologie, Media, Content und Produktion. Serviceplan Suisse AG ist Teil der Serviceplan Gruppe Schweiz.

Mehr zum Thema DOOH in Zürich Clear Channel erweitert Angebot mit 24 Screens Mit dem Gewinn der Ausschreibung der Stadt Zürich kann Clear Channel das digitale Angebot im Zentrum der Wirtschaftsmetropole Zürich mit zusätzlich 24 Screens erweitern und bietet damit künftig über 80 digitale Flächen an.

Surprise, das dem internationalen Netzwerk der Strassenzeitungen (INSP) angeschlossen ist, bietet mit dem Verkauf des Strassenmagazins sozial benachteiligten Menschen eine Einkommensmöglichkeit. Täglich bringen so über 400 Verkäuferinnen und Verkäufer das Magazin an die Leser. Damit die Verkaufenden mehr auffallen und mehr Magazine verkaufen können, verhilft Serviceplan Suisse ihnen zu mehr Beachtung. Dazu wurde die Funktion von Plakaten auf eine völlig neue Art inszeniert. Als sogenannte «Plakat-Kioske» dienen sie den Verkaufenden nicht nur als Blickmagnet, sondern auch als Verkaufsstelle. «Mit der Aktion stellen wir die Menschen in den Mittelpunkt. Denn jeder Surprise-Verkaufende hat seine eigene Geschichte, die bewegt», erläutert Andreas Jahn, Teammitglied Marketing, Fundraising & Kommunikation bei Surprise den Hintergrund der Aktion.Im Rahmen der #VendorWeek, einer Kampagne des INSP für seine mehr als 9'000 Strassenmagazinverkäufer in 35 Ländern weltweit, machte Serviceplan Suisse mehrere Plakatstellen zum Surprise-Kiosk. Während der #VendorWeek können die Verkäuferinnen und Verkäufer die Plakate als verkaufsfördernde Massnahme nutzen. Ist die Verkaufsstelle nicht besetzt, gelangen die Passantinnen und Passanten über einen QR-Code zu Porträts einzelner Verkäufer und können so mehr über ihre Geschichte erfahren. Die Plakate hängen vom 3. bis 9. Februar 2020 an gut frequentierten Stellen in der Zürcher Innenstadt und in Oerlikon und wurden von Clear Channel zur Verfügung gestellt.