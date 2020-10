My Switzerland - Hirz

Der Auftrag beinhaltet die Entwicklung "frischer" Ideen für die Joghurt-Sparte von Hirz. Denn die zum Nestlé-Konzern gehörende Brand war "aus unterschiedlichen Gründen", wie es in einer Mitteilung heisst, in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden, so dass sie Verluste in Sachen Attraktivität und Bekanntheit einbüssen musste.Ziel einer neuen Kampagne ist die Revitalisierung der Marke. Konkret hat Nestlé-Tochter laut Agentur eine strategische Neuausrichtung der Joghurt-Range und Ideen für einen 20-sekündigen TV-Spot verlangt. Eine Analyse von Havas ergab: Die Stärken der Hirz-Produktlinie sind ein umfangreiches Sortiment - inklusive regionaler und saisonaler Produkte, Frische, Geschmack und last but not least Tradition. Havas positioniert Hirz als Schweizer Traditionsmarke und hat dafür den neuen Claim "So geniesst die Schweiz. Seit 1869" entwickelt.Der soll jetzt auf sämtlichen Kanälen postuliert werden. Im Zentrum der Kampagne steht der TV-Spot, der das Markenversprechen und die erwähnten Markenstärken kommuniziert. Der Film wird im TV sowie als Online-Video auf Youtube und der Website hirz.ch ausgespielt.