Der Vereinsvorstand mit Präsident Hans-Peter Nehmer an der Spitze begründet seine Entscheidung mit steigenden Covid-19-Fallzahlen und dem gestrigen (28. Oktober) Bundesratsentscheid, Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen nicht mehr zu gestatten. "Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen, jedoch hat die Gesundheit oberste Priorität", nimmt Nehmer in einer Mitteilung zur ersatzlosen Streichung Stellung. "Es sollte in diesem Pandemie-Jahr einfach nicht sein und wir bedauern die Absage wirklich sehr."Das 21. Harbour Club-Symposium hätte am 5. November in der Bananenreiferei in Zürich stattfinden sollen. Thema wäre "Transformation im fundamentalen Wandel" gewesen. Der Vorstand will sich nun an die Konzeption des Symposiums 2021 machen.