Zusammen mit Ortiz hat der Portionskaffee-Systemanbieter Nespresso eine Kollektion unter dem Namen "Gifts of the Forest" lanciert, die eine Reihe von Kaffeesorten in limitierter Auflage für das Original- und das Vertuo-System von Nespresso und weihnachtliche Accessoires beinhaltet. Liganova, eine Agentur für Brand und Retail Marketing, hat die Leitidee von "Gifts of the Forest" in 650 Nespresso-Boutiquen weltweit gebracht. Besucher der Shops erblicken jetzt eine phygitale Schaufenster-Gestaltung: Augmented Reality (AR) und eine besondere Sound-Technologie erweitern die Kampagnenidee in den digitalen Raum. Ein passendes interaktives Gewinnspiel, das über das Scannen eines QR-Codes am Schaufenster aktiviert wird, ergänzt die Kampagne um einen Gamification-Ansatz.