© Schweizer Illustrierte Michèle und Manuel Burkart geben wieder Einblicke in ihr buntes Familienleben

Seit heute ist die neue Staffel der Videoserie "Hand ufs Herz mit Burkis" on Air. Die Schweizer Illustrierte setzt damit das Format mit Divertimento-Komiker Manuel Burkart und seine Frau Michèle fort. Die beiden geben einen amüsanten Einblick in ihren Familienalltag. In der neuen Staffel ist Emmi als Partner an Bord. Die Folgen erscheinen monatlich auf SI online, Blick.ch und Blick TV.