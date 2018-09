Der Dialog mit dem Publikum im Rahmen von "Hallo SRF!" geht weiter – nachdem im letzten Jahr Menschen aus dem Publikum Gelegenheit hatten, auf verschiedenen Redaktionen mitzuarbeiten, wird dieses Jahr der Spiess umgedreht: Moderatorinnen oder Moderatoren von Radio- und TV-Sendungen besuchen Zuhörerinnen, Zuschauer und User. Gemeinsam schauen oder hören sie sich "ihre" Sendung an oder das Online-Angebot von SRF – und zwar da, wo dies auch normalerweise der Fall wäre: beispielsweise zu Hause auf dem Sofa, im Auto oder während der Mittagspause.



Auf Hausbesuche gehen neben dem "Hallo SRF!"-Moderatorenduo Sandro Brotz ("Rundschau") und Sabine Dahinden ("Schweiz aktuell") auch Isabelle Maissen ("Info 3"), Roger Aebli ("HeuteMorgen"), Franz Fischlin ("Tagesschau") und Jennifer Bosshard (SRF-Webangebot). Interessierte Publikumsverteter können sich ab sofort unter srf.ch/hallosrf für einen Hausbesuch anmelden.



Die im Gespräch zwischen Moderatoren und Publikum aufgeworfenen Fragen, Anregungen und Kritikpunkte fliessen in die Livesendung "Hallo SRF!" am 31. Oktober 2018, um 20.05 Uhr, auf SRF 1 ein. Dort nehmen SRF-Direktor Ruedi Matter, Radio-Chefredaktorin Lis Borner, TV-Chefredaktor Tristan Brenn und weitere Vertreterinnen und Vertreter aus dem SRF-Management Stellung. Die Livesendung moderieren Sabine Dahinden und Sandro Brotz in Zürich sowie Mario Grossniklaus im Radiostudio Bern.



Unter dem Motto "Hallo SRF!" bietet SRF dem Publikum seit drei Jahren Möglichkeiten zum Austausch und zum Dialog – in den "Hallo SRF!"-Sendungen am TV und am Radio, aber auch bei Veranstaltungen vor Ort oder bei Studioführungen.



Ausstrahlungsdatum: Mittwoch, 31. Oktober 2018, 20.05 Uhr, SRF 1