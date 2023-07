Media Focus

Der Aufschwung aus dem Mai steht sich nicht fort. Nach sechs Monaten steht der Schweizer Werbemarkt im Minus. Das zeigen die Zahlen von Media Focus

Die ersten sechs Monate des Jahres sind rum. Und der Schweizer Werbemarkt läuft nicht wirklich rund. Dazu trägt auch der Juni bei, in dem schon die ersten Ausläufer des Sommerlochs zu spüren sind. Was die aktuellen Zahlen von Media Focus noch so alles verraten.

Es ist die Hitze? Sind es die unruhigen Zeiten. Oder liegt es an der Inflation? Fakt ist, während sich andere Werbemärkte langsam berappeln,