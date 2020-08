Dennoch zieht Swisscom-CEO Urs Schaeppi eine positive Halbjahresbilanz. "In einem anspruchsvollen Marktumfeld erzielten wir ein praktisch stabiles Betriebsergebnis", so Schaeppi. "Der starke Preisdruck hält an. Gleichzeitig geriet unser Geschäft aufgrund des temporären Lockdowns in einigen Bereichen wie Roaming, dem Verkauf in den Shops und dem Lösungsgeschäft bei Geschäftskunden unter Druck."Auf dem Schweizer Kernmarkt fiel der Umsatz um 3,9 Prozent respektive 165 Millionen CHR auf 4,1 Milliarden CHF. Das führt der Konzern unter anderem auf eine Covid-19-bedingte reduzierte Reisetätigkeit seiner Kunden zurück, die zu geringeren Roaming-Umsätzen geführt habe. Beim Ebitda resultierte im Schweizer Kerngeschäft ein Rückgang um 1,2 Prozent oder 22 Millionen CHF. Den Umsatzrückgängen begegnete die Swisscom mit Kostensenkungen, darunter geringerem Werbe- und Personalaufwand. Das Unternehmen trennte sich in der Schweiz im ersten Halbjahr 2020 von 509 Vollzeitstellen.Für dieses Jahr erwartet Schaeppi einen Ebitda von etwa 4,3 Milliarden CHF sowie Investitionen von rund 2,3 Milliarden CHF und einen leicht geringeren Nettoumsatz von elf Milliarden CHF.