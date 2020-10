Credits Verantwortlich bei SO Appenzeller Käse GmbH: Rudolf Hegg (Leiter Verkaufsförderung und Marekting), Raphael Koller (Projektleiter Online Marketing). Verantwortliche Lead-Agentur: Contexta AG. Produktion: stories AG; Regie: Flurin Giger, DoP: Silvan Giger, Musik: Adrian Frutiger & Maurizio Bergmann, Sound- Design/Mix: TonstudioZ, Colorist: Yves Roy Vallaster, Executive Producer: Yves Bollag Line Producer: Karl Sigudarson, Post-Production Supervisor: Chenyi Yu. Media: Mediasschneider Bern AG

Wird das der nächste Viralhit für Appenzeller® Käse? "Viral" ist so ein Begriff. Gut schon, wen er möglichst oft zu Ende geschaut wird. Das Zeugs dazu hat der netflixreife Werbestreifen allemal. Im Film „Alptraum in Appenzell“ geht es dem würzigsten Käse der Schweiz an die Substanz. Das Geheimrezept wird verraten. Was dann passiert, erzählt folgende, gekonnt durchgetakte Geschichte: durch das ganze Appenzellerland geht ein Ruck, alle suchen nach dem Verräter, dem nichts als die Flucht bleibt.Dass es in dem Film um das Geheimrezept geht, ist kein Zufall: schliesslich dreht sich die Werbung von Appenzeller® Käse schon lange um das Rezept. Immer wieder erzählen Marke und Agentur Geschichten, in denen jemand versucht, den schweigsamen Sennen das Geheimnis zu entlocken. Erfolglos natürlich. Denn das Geheimnis seines Geschmacks ist das Kapital des berühmten Appenzeller® Käses. Nur konsequent also, diese Geschichte nun einmal anders zu erzählen.Für die Umsetzung konnten die kreativen Nomaden von Contexta die renommierte Filmproduktion Stories und die Schweizer Jungtalente Flurin und Silvan Giger gewinnen. Die beiden Shooting-Stars der schweizerischen Filmszene hatten bereits Hollywoodgrössen wie Johnny Depp oder Judi Dench vor der Kamera. Und nun die berühmten Appenzeller Sennen. Gedreht wurde im Appenzellerland, auch die überwiegende Mehrheit der Darsteller sind echte Appenzeller. So entstand wahrlich grosses Kino – auf Appenzeller Art.Der Film geht heute 26. Oktober 2020 auf verschiedenen Online-Kanälen in der Schweiz und in Deutschland auf Sendung. Begleitet wird der Launch von passendem Content auf den Social Media Kanälen von Appenzeller® Käse, darunter charmante Fragespiele zum Film und ein Gewinnspiel.Hier noch mehr Geheimniskrämereien aus dem hügeligen Appenzellerland...