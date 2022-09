© ST Grand Tour of Switzerland: App mit virtuellen NFT-Sammelobjekten

Seit Frühling 2022 stellt Schweiz Tourismus (ST) eine App für die Grand Tour of Switzerland zur Verfügung. Die App erleichtert die Planung, ist dann vor allem aber digitale "All in One"-Begleiterin auf der Route selber. Neu ist die App ab sofort mit NFT-Technologie ergänzt. Nun können die Foto-Spots entlang der Tour digital gesammelt werden. ST ist so "First Mover" auf dem Weg ins Metaverse und ebnet den Weg für die ganze Tourismusbranche.