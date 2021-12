Leslie, Du bist Google Data Trends Kuratorin im News Lab Team London. Welche Aufgabe hat das News Lab? Leslie Leuenberger: Das News Lab ist ein Team innerhalb der Google News Initiative, das gemeinsam mit Journalistinnen, Journalisten, Unternehmerinnen und Unternehmen Innovationen in der Medienbranche vorantreiben möchte. Durch Partnerschaften und Schulungsangebote in über 50 Ländern hilft das News Lab mit Google-Technologien dabei, aktuelle Herausforderungen des modernen Journalismus anzugehen.



Allgemeine Suchbegriffe: "Euro 2021" dominiert in der Romandie!

Persönlichkeiten Schweiz: "Yann Sommer" hält, Glarus sucht.

Persönlichkeiten International, Schlagzeilen & Aufreger: Christian Eriksen

Filme: Fast & Furious 9 auf der Überholspur

Abschiede: Kasia Lenhardt

Wie-Fragen: Wie lange ist ein PCR-Test gültig?

Was-Fragen: Was koche ich heute?

Selber machen: Glacé!

Leslie Leuenberger: Als Google Trends Kuratorin beschäftige ich mich tagtäglich mit Google-Suchdaten, analysiere und visualisiere spannende Insights und unterstütze Journalistinnen und Journalisten beim Erkennen relevanter Trends.Leslie Leuenberger: Es ging darum beim kürzlich ausgewerteten Google Jahresrückblick, dem sogenannten "Year in Search", auch den Puls der Kantone zu fühlen. Welche Kantone haben also am meisten nach den top Trends des Jahres gesucht? Die Auswertung zeigt uns zum Beispiel, dass die EM in der Welschschweiz auf grösseres Interesse stiess als im Rest der Schweiz. Oder dass Yann Sommer besonders beliebt ist im Kanton Glarus, obschon er in Basel seine Karriere lancierte. Somit ist es stückweit ein Einblick in das, was die Menschen von Kanton zu Kanton bewegt.Besonders hoch war das Suchinteresse für die Euro 2021 in der Romandie. Insbesondere in der Waadt und Neuchâtel sorgten die Erfolge der Schweizer Nati für Sucheuphorie. Das mag mit dem Aufeinandertreffen der Schweiz mit Nachbar Frankreich zusammenhängen.Der Schweizer Goali Yann Sommer hielt die Nati mit seinen Paraden länger in einem grossen Turnier als je zuvor in der Neuzeit des Fussballs.Leslie Leuenberger: Diese Auswertung nimmt den jeweils erstplatzierten Suchbegriffen in den Listen des soeben erschienen Year-in-Search Schweiz genauer unter die Lupe und analysiert diesen auf Kantonsebene. Diese Auswertung basiert auf dem öffentlichen Google Trends Tool , welches kostenlos und allen Interessierten zur Verfügung steht - und so spannende Analysen basierend auf anonymisierten und aggregierten Suchdaten ermöglicht.Diese Tragödie lässt sich nicht in eine knackige Headline verpacken. Zu sehr hat es die Menschen berührt und in der Folge das Suchinteresse nach dem Fussballer Christian Eriksen geweckt. Der Captain der dänischen Nationalmannschaft hat während eines Spiels der Euro 2021 einen Herzstillstand überlebt.Trotz (Vin) Diesel-Antrieb erobert die neuste Fast & Furious Ausgabe die Suchgunst der Schweizer Filmfangemeinschaft, insbesondere jene in Neuenburg und Glarus.Die 1995 geborene Kasia Lenhardt starb am 9. Februar durch Suizid. Sie war die Freundin des deutschen Fussballnationalspielers Jérome Boateng.Luzern und Zürich führen das Ranking in der Frage nach der Gültigkeitsdauer von PCR-Tests an. Wenig erstaunlich ist, dass hier eine Frage aus dem Corona-Gebiet gestellt wurde.Leslie Leuenberger: Ich komme aus dem Kanton Bern. Laut unserer Kantönligeist-Auswertung fragen sich meine "Landsleute" aus Bern im regionalen Vergleich vor allem "Was koche ich heute?" - und interessieren sich insbesondere fürs Thema "Glace selber machen" (3. platzierter Kanton). Die Berner sind also vorne dabei, wenn’s ums Essen geht.Was haben Liebe und Suche gemeinsam? Beide gehen durch den Magen. Am liebsten gemeinsam und am stärksten im Baselbiet. Die Jahreskurve hier im Link auf die öffentlich zugängliche Google-Trend-Analyse.Im Thurgau leben die grössten Glacé-Schleckmäuler der Schweiz, die ihr Eis auch selber zubereiten und auf Google nach entsprechenden Zubereitungsarten suchen.Leslie Leuenberger: Mit Hilfe des Google Trends Tools können Unternehmen, aber auch Privatpersonen, spannende Trends identifizieren. Wonach suchen Google-Nutzerinnen und -Nutzer? Wann, wie und wo suchen sie? Das Auswerten von Suchanfragen hilft nicht nur bei der Recherche, sondern es lassen sich damit auch interessante Inhalte schaffen. Ein Beispiel: Das Suchinteresse nach dem Thema ‘Geschenk’ ist jeweils im Dezember am höchsten - wenig überraschend. Interessant ist dabei, ab welchem Zeitpunkt die Suchanfragen zunehmen. Schweizerinnen und Schweizer fangen schon im Oktober an nach Geschenken zu suchen. Ausserdem zeigen die Daten, dass mehr nach Geschenken für Männer gesucht wird als nach Geschenken für Frauen.