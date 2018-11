© zvg

Mehr und mehr KMU schauen heute über ihre angestammten Absatzländer in Europa hinaus. Langfristig streben immer mehr Exporteure danach, sich in fernen Märkten zu positionieren. Die neue "Market Finder"- Plattform bietet dabei Hand. "Unser Ziel ist es, mehr KMU an internationale Wertschöpfungsketten heranzuführen und ihnen diesen Weg mit digitalen Werkzeugen zu erleichtern", sagt Daniel Küng, CEO von S-GE. "Digitale Tools helfen, einen Markt sowie das Konsumverhalten kennenzulernen und zu verstehen. Dies ist insbesondere für KMU relevant, die über weniger Ressourcen verfügen. Digitale Kanäle sind in vielen Ländern inzwischen auch unabdingbare Bestandteile einer Markteintrittsstrategie."Der Hintergrund: Heute sind etwa 2.5 Milliarden Menschen weltweit online. Wenn man bedenkt, dass im kommenden Jahrzehnt rund 5 Milliarden weitere Menschen Zugang zum Internet erhalten werden, so wird die wahre Dimension des Potenzials des Internets als Export- und Wirtschaftsfaktor noch deutlicher.Genau hier setzt die neue Plattform ein: Der "Market Finder" will das notwendige digitale Know-how vermitteln, praktische Tools und eLearning-Module bereitstellen. Die Plattform bringt Exporteure zusammen mit Google, Switzerland Global Enterprise und anderen Organisationen. Ziel ist es, Antworten auf alle möglichen Fragen des Exports zu bieten, von der Strategie zur Internationalisierung über die Finanzierung und Absicherung bis zu technischen Fragen rund um Zoll und Steuern.Tobias Wittmann, Director bei Google für International Growth Strategy & Sales in EMEA fügt an: "Export bietet für Unternehmen völlig neue Chancen über digitale Kanäle: Neue Kunden in bestehenden und neuen Märkten finden, besserer Service, verstärkter Kundendialog. Unternehmen sollten ihre digitale Kanäle und ihr Know-how im Bereich Digital investieren. Wir freuen uns - zusammen mit Switzerland Global Enterprise - den Schweizer Export für den Export mit spezifischen Tools und kostenlosen Trainings gezielt zu unterstützen und damit einen Beitrag für den Standort Schweiz leisten zu können."