Welche Menschen haben in der Schweiz für Aufsehen gesorgt? Welche Themen dominierten und welche Fragen wurden von Schweizer Google-Nutzer:innen gestellt? In neun Listen liefert Google Antworten. © zVg Führten im Videochat unterhaltsam durch das Google Year in Search 2021: Salutierend, Captain Sam Leiser, Head of Communications Google Switzerland (links) mit Matthias Meyer von Meyer - Strategies for a Digital World. Schlagzeilen und Aufreger Aufreger gab es einige dieses Jahr. Schweizerinnen und Schweizer suchten nach Christian Eriksen, der beim EM-Gruppenspiel in Kopenhagen zusammenbrach und auf dem Rasen wiederbelebt werden musste. Das Achtelfinale der Schweizer gegen "Les Bleus" aus Frankreich verzeichnete ebenfalls hohes Suchinteresse. Und schlussendlich suchte die Schweiz nach Nachrichten rund ums Thema Covid-Zertifikat.

Christian Eriksen Schweiz Frankreich Covid Zertifikat Whatsapp Störung Suezkanal Astrazeneca Granit Xhaka Hochwasser Schweiz Éric Zemmour Kariem Hussein

Christian Eriksen Schweiz Frankreich Covid Zertifikat Whatsapp Störung Suezkanal Astrazeneca Granit Xhaka Hochwasser Schweiz Éric Zemmour Kariem Hussein Was sind die Google Trends / Trending Suchanfragen? Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Trillionen von Suchanfragen, welche die Nutzer:innen im Laufe des Jahres getätigt haben. Dabei können unsere Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer:innen und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden. Alle hier veröffentlichten Listen sind „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2021 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert. Persönlichkeiten Schweiz Gleich zwei aktive Nati-Spieler begegnen uns in den Top 3 der trending Persönlichkeiten des Jahres aus der Schweiz. Platz 1 geht an Yann Sommer, der mit einer Meisterleistung an der EM zum Helden der Nation wurde. Sein Kollege Xherdan Shaqiri belegt die 2. Position, dicht gefolgt von der Tennisspielerin Belinda Bencic auf Rang 3, welche an den Olympischen Spiele in Tokio die Goldmedaille im Einzel gewann. Yann Sommer Xherdan Shaqiri Belinda Bencic Haris Seferović Granit Xhaka Murat Yakin Vladimir Petković Breel Embolo Mario Gavranović Ruben Vargas Persönlichkeiten International Auf der Liste der internationalen Persönlichkeiten, nach denen in der Schweiz dieses Jahr besonders oft gesucht wurde, steht Christian Eriksen ganz oben. Alec Baldwin geriet durch ein Unglück am Filmset in die Schlagzeilen, bei dem eine Person ums Leben kam. Auf die 3. Position kickt sich der französische Fussballspieler Kylian Mbappé, der im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz den entscheidenden Penalty verschoss.

Kasia Lenhardt Willi Herren DMX Prinz Philip Udo Walz Gerd Müller Sabine Schmitz Milva Jens Büchner Mira Furlan