Die Top Trends für die Schweiz der letzten sieben Tage

Aufsteigende Coronavirus-Fragen, vergangene Woche, Schweiz

Aufsteigende Lockdown-Fragen, vergangene Woche Schweiz

Was heisst Lockdown? Was ist ein Mini-Lockdown? Welche Länder haben einen Lockdown? Was bedeutet Lockdown auf Deutsch? Wird es in der Schweiz einen zweiten Lockdown geben?







Die Schweiz hatte das zweithöchste Suchinteresse nach Contact Tracing/Kontaktpersonenverfolgung weltweit, vergangene Woche 42

Die Schweiz hatte das dritthöchste Suchinteresse nach Coronavirus weltweit, vergangene Woche

Lange Zeit galt das Contact Tracing als wichtigste Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Nun hört man aber, dass die Umsetzung der Kontaktpersonenverfolgung offenbar immer schwieriger würde. Die Verunsicherung in der Bevölkerung wächst und immer mehr Menschen wenden sich fragend an die Google-Suchmaschine. Die Schweiz hatte vergangene Woche das weltweit zweithöchste Suchinteresse nach Contatct Tracing/Kontaktpersonenverfolgung. Nur Irland verzeichnete ein noch höheres Suchaufkommen.Auch was die Suche nach dem Keyword "Coronavirus" anbelangt ist die Schweiz weltweit spitze. Nur Deutschland und Österreich verzeichnen indexiert noch mehr Suchanfragen.