Goldbach entwickelt dafür eine Technologie-Plattform, an die alle von Goldbach in der Schweiz vermarkteten Medien angeschlossen sind. Über diesen Self Service erhalten die Kunden nicht nur Zugang zu den Produkten, sondern auch zu klassischen und digitalen Daten mit einfachen Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Das Tool soll einfache Schnittstellen und Produkte für KMU bieten und gleichzeitig in einer erweiterten Version unseren Grosskunden und Agenturen zur Verfügung gestellt werden.