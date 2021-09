Goldbach verstärkt die Aktivitäten bei der 360-Grad-Vermarktung von Schweizer Events. Im August hatte die neue Einheit Content & Sponsoring ihre Arbeit unter der Leitung vonals Managing Director Content & Sponsoring ihre Arbeit aufgenommen.Jetzt folgt der nächste Schritt in der Wachstumsstrategie. Goldbach spannt miteng zusammen und will in der Sportvermarktung mit neuen Ideen und Ansätzen überraschen. "Die Chemie zwischen unseren Teams hat von Beginn weg gestimmt. Unsere Kunden, Sponsoren und Partner sollen von diesem Spirit profitieren können", sagt Gasser.Warum das funktionieren kann? Die Agentur gilt als bestens vernetzt in der Schweizer Sportszene, kann Social Media und Kreation. Daneben eröffnet sich der Zugang zu einem Netzwerk an sportaffinen Influencerinnen und Influencern mit dem Verständnis für die Ansprache der Sportcommunity.Mit dieser Kooperation bekommt Goldbach Content & Sponsoring also ein breites Sport-Knowhow, welches im Rahmen künftiger Mandate, wie beispielsweise dem Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln, den FIS Ski-Weltcuprennen in Adelboden und Wengen oder bei der Vermarktung des Werbeinventars des EHC Biel genutzt werden kann. Gemeinsam wollen die beiden Partner vieles bewegen. "Unternehmen können sich künftig auf eine einzigartige Rundum-Vermarktung und authentische Aktivierung im Sport freuen", erklärt, Co-Founder und CEO von IBIY Media.