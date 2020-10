Wunderman Thompson - Migros: Ice Tea Beats (Case Movie)

Insgesamt 24 crossmediale Kampagnen waren nominiert. Die "Ice Tea Beats" haben die 14-köpfige Fachjury unter der Leitung von Marco Taborelli (Marco Taborelli Consulting) offensichtlich am meisten begeistert. Die interaktive Kampagne der Migros forderte junge Leute dazu auf, eine neue Eistee-Geschmacksrichtung zu kreieren. Dank einem Sound & Video-Mixer konnten sie auf iceteabeats.ch aus Zutaten ihr persönliches Musikvideo erstellen. Eine digitale Mobile-First-Plattform übersetzte diese Zutaten in Beats und Melodien und ermöglichte unterschiedliche Geschmacks-Kompositionen, die auf Social-Media-Plattformen geteilt werden konnten.Aus den digitalen Kompositionen wählte die Migros vier neue Eistee-Sorten aus, liess sie produzieren und brachte sie in die Regale. Innerhalb von vier Wochen konnten die Konsumenten die Produkte online bewerten. Voting und Verkaufszahlen führten schliesslich zum Sieger-Produkt: Die Geschmacksrichtung Wassermelone/Kiwi gibt es seit September 2019 dauerhaft im Sortiment.Auf Platz zwei und drei landeten nach dem Urteil der Jury Thjnk Zürich mit der Kampagne für Edelweiss Air "Catch a Flight to Buenos Aires" und Heimat Zürich/PHD Media Schweiz mit "Zak. Banking braucht nur ein Smartphone" für die Bank Cler.Zum ersten Mal wurde dieses Jahr auch der Publikumspreis vergeben. Während mehrerer Wochen konnte die Schweizer Werbebranche abstimmen, welche ihre Lieblingskampagne sein soll. Knapp 1600 Personen haben ihre Stimme abgegeben. Sieger ist das Arosa Bärenland mit 18% der Stimmen.Auf goldbach.com können ausser den Siegern auch alle Kampagnen, die es auf die Shortlist geschafft haben, eingesehen werden.