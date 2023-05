Auszeichnung

thjnk Zürich gewinnt den Goldbach Crossmedia Award 2022

Bereits zum 18. Mal wurde heute Abend die beste crossmediale Kampagne mit dem Goldbach Crossmedia Award ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand im Rahmen der Award Night von «Best of Swiss Web» in der Eventlocation The Hall in Dübendorf statt …