Sprinterin und EM-Goldmedaillen-Gewinnerin Mujinga Kambundji

Vergangenes Wochenende egalisierte die Schweizer Medaillengewinnerin den EM-Rekord über 60 Meter und gewann mit 7,00 Sekunden Gold an der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul. Nach ihrem Titel als Hallenweltmeisterin über die 60-Meter-Distanz und Europameisterin über 200 Meter gewinnt Mujinga Kambundji nun die dritte Goldmedaille innerhalb eines Jahres.

Die 1992 in Bern geborene Leichtathletin tritt aktuell im 60-, 100- und 200-m-Lauf sowie in der 4-mal-100-Meter-Staffel an. Als Profiathletin und Cham