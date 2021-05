© Avaya

Die Pandemie hat die Art, wie wir leben und arbeiten auf den Kopf gestellt. Was hat das mit den Menschen gemacht? Dieser Frage geht die global angelegte Studie "Life and Work beyond 2020: The Change Makers" von Avaya in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen Davies Hickman Partner nach. Befragt wurden 10'000 Menschen in 11 Ländern, auch in der Schweiz und Österreich.