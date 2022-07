© WEF Nach dem Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums verliert die Schweiz bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männer an Boden

Im diesjährigen "Global Gender Gap" des Weltwirtschaftsforums (WEF), der die Chancen von Männern und Frauen in der Gesellschaft vergleicht, fällt die Schweiz aus den Top 10 heraus. Die Rangliste führt in diesem Jahr erneut Island an. Laut der Untersuchung hat das nordische Land mehr als 90 Prozent seiner Geschlechterlücken geschlossen.