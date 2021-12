Das Referentinnen- und Referentenfeld verspricht Wissens- und Erfahrungstransfer auf sehr hohem Level. Angefangen bei Daniel Grieder, CEO Hugo Boss AG und Geored Kern, CEO Breitling über Petra Ehmann, Head of Global Partnership and Products AR Google zu Nicolas Bürer, Managing Director digitalswitzerland. Auch zu sehen und zu hören sind im Kongresshaus Zürich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Startup- und Jungunternehmen-Milieu, die insbesondere Einblicke in neuartige, zukunftsweisende Marketingmodelle versprechen.



Auf der gfm-Webseite steht: "Kundinnen und Kunden sind im Mittelpunkt von Wertkonstellationen. Wenn sie eine Reise planen, ein Haus bauen, jeden Tag zur Arbeit pendeln, sie benutzen eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten und unser Job im Marketing ist es, ein wichtiger Partner in diesen Wertkonstellationen zu sein oder zu bleiben." Hier geht es zur Anmeldung.