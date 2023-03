Moderatorin Andrea Vetsch, die gewohnt charmant und professionell durch den Tag führte, flankiert von der Gastgeberschaft, gfm-Präsident Dominique von Matt (links) und gfm-Direktor Jean-Marc Grand.

Die gestrige Trend-Tagung der Schweizer Gesellschaft für Marketing (gfm) appellierte an den Mut, die Kreativität und die Innovationskraft der Anwesenden. An der 32. Ausgabe des Events standen künstliche Intelligenz und digitale Welten im Fokus.

Die renommierten Referent:innen der gfm präsentierten rund 300 Gästen am Dienstag, 14. März 2023 im Aura Zürich die neusten Trends des Marketings. Dominique von Matt, Präsident der gfm, appellierte an die Risikofreudigkeit der Zuhörer:innen: "Wir müssen konsequent nach dem Motto ‹think big, start small, learn fast and fail cheap› handeln." Courage ist zwingend für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit. Sonja Mechling, CEO bei Kaiser + Kraft: "Viele der Use Cases werden wohl nix – so what?"