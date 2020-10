Die Ifolor AG überzeugte die Jury mit ihrer erfolgreichen Transformation von der analogen in die digitale Welt, die mit einer kontinuierlichen Verbesserung des Kundenerlebnisses einhergeht. Über das Erfolgsrezept sagt Gründer-Enkel Hannes Schwarz, man stehe für einfache und inspirierende Produkte und bringe diese mit viel Photokompetenz zu den Kunde nach Hause. Das Angebot umfasst attraktive und hochwertige Produkte rund um das Thema Foto, wie Fotobücher, Fotokalender, Fotogrusskarten, Fotoleinwände, Digitalfotos und verschiedene Fotogeschenke. Fotoprodukte präsentierten die besonderen Momente und Situationen im Leben emotional ansprechend, seien schnell greifbar und dauerhaft verfügbar. Ideal, zur eigenen Erinnerung oder auch zum Verschenken, schreibt das Unternehmen.

„Die Ifolor AG ist eine würdige Gewinnerin des Marketingpreises. Sie ist ein Paradebeispiel für eine gelungene digitale Transformation dank langfristiger marktorientierter Unternehmensführung. Die Verantwortlichen verbessern das Kundenerlebnis kontinuierlich. Ihre Marktpenetration und -bearbeitung sind konsistent und konsequent.“ Prof. Stefan Michel, Präsident des gfm-Stiftungsrates Teilen

Vielfach ausgezeichnet

Über den gfm Marketingpreis © gfm Seit 1984 würdigt die gfm mit dem «Jahrespreis der Stiftung für Marketing in der Unternehmensführung» Unternehmen, die sich durch herausragende Marketingleistungen auszeichnen. Die Jury bewertet erfolgreiche unternehmerische Resultate, die in hohem Ausmass innovativen Marketingstrategien und effektiven Massnahmen zuzuschreiben sind. Im Bild der diesjährige Preisträger Hannes Schwarz. Seit 1984 würdigt die gfm mit dem «Jahrespreis der Stiftung für Marketing in der Unternehmensführung» Unternehmen, die sich durch herausragende Marketingleistungen auszeichnen. Die Jury bewertet erfolgreiche unternehmerische Resultate, die in hohem Ausmass innovativen Marketingstrategien und effektiven Massnahmen zuzuschreiben sind. Im Bild der diesjährige Preisträger Hannes Schwarz.



Der gestern verliehene Marketingpreis ist nicht die erste Auszeichnung, die das Unternehmen mit Hauptsitz in Kreuzlingen in Empfang nehmen darf. Ein Augenschein auf der Webseite bestätigt den Jury-Entscheid. So ist ifolor das erste ISO-zertifizierte europäische Fotolabor. Zudem gibt ifolor eine Zufriedenheitsgarantie, die für alle Fotoprodukte gilt. Eine Art Ritterschlag gab es diesen August. Auf der Webseite steht dazu: «Die 'Fédération Romande des Consommateurs', das Westschweizer Konsumentenmagazin ‘À Bon Entendeur’ und die Deutschschweizer SRF-Sendung ‘Kassensturz’ küren ifolor als Fotobuch-Testsieger. Das Fotobuch Premium Fotopapier von ifolor setzt sich gegen neun Konkurrenten aus der Schweiz, Deutschland und Belgien durch. Mit 8.6/10 Punkten realisiert ifolor ein Glanzresultat: Unsere Bildqualität erhielt die höchste Bewertung im Teilnehmerfeld.

Vier Vorstandsmitglieder bestätigt

Olivier Quillet, Business Executive Officer Confectionery, Nestlé Suisse SA

Alice Šáchová-Kleisli, Partnerin, Collective63 AG

Prof. Dr. Florian von Wangenheim, Professor für Technologiemarketing, ETH Zürich

Patrick Warnking, Country Director, Google Schweiz AG Die gfm hat den Marketingpreis im Rahmen ihrer 79. Generalversammlung vergeben. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation hat sie die Generalversammlung virtuell durchgeführt. Nach der Präsentation des Jahresberichts stimmten die Stimmberechtigten über die Mitglieder des Vorstands ab. Die gfm konnte folgende Mitglieder des Vorstandes erneut für eine dreijährige Amtsperiode verpflichten:

HORIZONT Swiss gratuliert dem Schweizer Traditionsunternehmen zum Sieg und freut sich auf weitere kreative Werbespots.