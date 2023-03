Mit dem GfK Business Reflector ermittelt GfK jährlich die renommiertesten Unternehmen und Non-Profit- Organisationen der Schweiz. Die Migros schafft es wieder auf den ersten Rang, nachdem im letzten Jahr Victorinox das Ranking anführte. Auf Rang zwei und drei folgen Victorinox und Zweifel. Das Ranking für Non-Profit-Organisationen (NPOs) führt erneut die Rega an.

GfK hat von Januar bis Februar 2023 mit einer bevölkerungs- repräsentativen Studie wiederum die Reputation der bedeutendsten Schweizer Unternehmen und NPOs ermittelt.



Die Migros führt in diesem Jahr das Swiss Reputation Ranking erneut an, nachdem sie im Vorjahr von Victorinox auf Rang 2 verdrängt wurde. Dr. Anja Reimer von GfK Switzerland erläutert den Erfolg der Migros: "Die Migros ist das Unternehmen, mit dem sich die Schweizer Bevölkerung am stärksten identifizieren kann, und welches Bestwerte hinsichtlich der sozialmoralischen Reputation erzielt. Hier liegt die Migros mehr als vier Prozentpunkte vor dem nächstbesten Unternehmen." Die Migros verdankt ihre Spitzenposition vor allem den jüngeren Personen unter 30 Jahren. Diese bewerten die Migros deutlich besser als die ältere Bevölkerungsgruppe. "Das Thema Nachhaltigkeit ist den jungen Konsumentinnen und Konsumenten sehr wichtig. Sie sorgen sich um die Umwelt und das Klima. In diesen Bereichen engagiert sich die Migros stark", sagt Martin Nellen, Leiter Direktion Kommunikation & Medien. "Es freut mich, dass es uns offensichtlich auch gelingt, dieses breite Engagement zielgruppengerecht und glaubwürdig zu kommunizieren." Victorinox folgt mit einem geringfügigen Abstand auf dem zweiten Rang. Victorinox behauptet sich insbesondere hinsichtlich der rationalen Dimension und wird als absolutes Topunternehmen in seinem Markt angesehen, welches bessere Produkte und Leistungen anbietet als andere Unternehmen.