Dank eindrücklicher Rallye mit fast monatlich zweistelligen Zuwachsraten wurde gegen Ende des Jahres 2020 die schwarze Null erreicht. Auffallend ist, dass es viele Geschäfte gab, die sehr gut und andere, die sehr schlecht liefen. Selten war die Schere grösser als im Jahr 2020. Generell ist dem Sportmarkt zugutegekommen, dass Schweizerinnen und Schweizer viel mehr ihre Zeit Zuhause verbrachten. "Work from Home", keine oder wenig Ferien im Ausland, weniger Auslandeinkäufe und viel weniger wurde auch das gastronomische Angebot genutzt – somit blieb viel mehr Zeit für Fitness, Sport und Gesundheit.

Gewinner und Verlierer im Schweizer Sportmarkt

Boomende Online- und Velomärkte

Gewinner in diesem aussergewöhnlichen Jahr waren vorab Bereiche wie Fitness, Outdoor, Running, Stand-Up-Paddling oder im Winter Schneeschuhlaufen, Schlitteln oder Langlauf. Verlierer indessen waren beispielsweise der Teilmarkt Bekleidung, der gesamte Teamsport und der Wintersport, vorab Ski Alpin und Snowboard samt Mietgeschäft., GfK-Experte im Bereich Sport: "Gerade für die Spezialisten in Wintersport war die Entwicklung doppelt bitter, lag doch seit langem wieder früh und bis in tiefe Lagen ausreichend Schnee und hätte die Chance für einen erfolgreichen Winter geboten – nur eben waren die Ressorts nur mit massiven Einschränkungen oder gar nicht offen."Ein weiteres auffallendes Indiz für das Pandemiejahr war der florierende Onlineverkauf: Der Onlinehandel stieg 2020 um 50%. Im Hartwarenbereich hat sich der Umsatz gar verdoppelt. 2020 wurde jeder vierte Franken im Sportmarkt online ausgegeben. Einen riesigen Boom erlebte auch der Velomarkt: Zum Vorjahr wurden knapp 40% mehr Velos verkauft, bereits jedes Dritte war ein e-Bike (Umsätze nicht in obiger Sportmarkt-Analyse enthalten). Und der Boom geht weiter. Lieferengpässe zeichnen sich bereits ab respektive sind schon Fakt.