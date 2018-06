uf der Angebotsseite nur geringfügig sparen will, bedeute der Stellenabbau für die Mitarbeitenden, dass sie in der gleichen Zeit noch mehr produzieren müssen. Dieser Erhöhung des Leistungsdruckes steht das SSM sehr kritisch gegenüber. Bereits in den letzten Jahren sei die Produktivität beim Personal massiv erhöht worden, und es gebe zahlreiche Bereiche, in denen die Arbeit mit immer weniger Personal nicht in gewohnter Qualität geleistet werden könne, schreibt die Gewerkschaft.

Da die SRG Entlassungen nicht ausschliesst, droht das SSM mit "entschlossenen" Reaktionen