© Farner Paul Henschel

Kunden, die sich in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt behaupten müssen, will Farner in Zukunft noch umfassender begleiten. Daher baut das Unternehmen sein Angebot aus und holt mit Paul Henschel einen ausgewiesenen Employer-Branding-Experten als Topic Lead an Bord.