Zu den großen Gewinnern des German Brand Award zählte unter anderem Famigros. Der Familienclub der Migros wurde von der Jury in der Königsklasse „Excellence in Branding“ als „Brand Extension of the Year“ mit der höchsten Auszeichnung „Best of Best“ prämiert. Eine weitere Auszeichnung gab es in der Kategorie „Brand Design“, in der der neue Markenauftritt von Famigros mit dem Label „Winner“ ausgezeichnet wurde.