Getränkeindustrie

Feldschlösschen sagt wieder "Cheers"

Für die Biermarke Feldschlösschen hatte die in Uster beheimatete Agentur Family AG im Herbst 2021 die mit dem NYX Marcom Award ausgezeichnete Online-Kampagne "Cheers to the Gamers" kreiert. Auf der ursprünglichen Plattform "Cheers" basiert auch die …