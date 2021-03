Der Kleine ist ganz gross. Der Toyota Yaris ist "The Car of the Year und das zum zweiten Mal nach dem Jahr 2000. Das hat eine 59-köpfige Jury aus Automobil-Journalistinnen und -Journalisten aus 22 Ländern entschieden. Der japanische Kleinwagen konnte sich im Finale überraschend gegen sechs Konkurrenten durchsetzen und löst damit den Peugeot 208 ab, der im vergangenen Jahr das Voting gewonnen hatte. Überraschend stark ist auch das Abschneiden des Neulings Cupra Formentor.



266 Punkte240 Punkte: 239 Punkte224 Punkte199 Punkte164 Punkte143 PunkteToyota ist die erste japanische Marke seit 2011, die wieder die begehrte Trophäe wieder gewinnen konnte. Der Preis wird seit 1964 verliehen und gehört zu den angesehensten in der Branche. Mit der Auszeichnung würdigt die Jury die interessantesten Neuerscheinungen der vergangenen zwölf Monate.freut daher das Abschneiden seines Dauerläufers, der aktuell in der vierten Generation am Markt ist. "Dies ist eine große Ehre für Toyota und ich möchte der Jury für ihre Berücksichtigung und Anerkennung danken. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um die Leidenschaft unserer Entwicklungsteams in Europa und Japan zu würdigen", sagt der Executive Vice President Toyota Motor Europe.Statt der sonst üblichen Auftaktveranstaltung zu den Pressetagen der(GIMS) wurde die Zeremonie wie bereits 2020 als reiner Livestream im Internet übertragen. Die Organisatoren von The Car of the Year" griffen dabei erneut auf das Know-How und die Erfahrung des Teams der GIMS zurück. Die Preisverleihung hat derunterstützt, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. mir