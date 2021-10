Während in Deutschland bei Veranstaltern und Herstellern noch die Ergebnisse der IAA Mobility analysiert werden, steigt das permanente Komitee der Geneva International Motor Show (GIMS) bei der traditionsreichen Messe auf die Bremse. Der Genfer Autosalon wird auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Damit fällt die Messe nach 2020, 2021 zum dritten Mal aus. Eine Rückkehr der traditionsreichen Verkaufs- und Präsentationsshow erscheint immer schwieriger. Bei der GIMS wehrt man sich gegen solche Totengesänge. "Wir sehen diese Entscheidung als eine Verschiebung und nicht als eine Absage", erklärt Präsident Maurice Turrettini. Die bereits eingeleiteten Schritte zur Weiterentwicklung der Plattform würden fortgesetzt, so dass der Salon 2023 eine größere Wirkung entfalten kann.



Es ist ein ganzes Bündel an Gründen, das der Messe das erneute Aus beschwert. Die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie, die weltweite Chipkrise, die sich auf die Produktion auswirkt, die Strategien der Hersteller. "In diesen unsicheren Zeiten sind viele Marken daher nicht in der Lage, sich zur Teilnahme an einer Messe zu verpflichten, die in etwas mehr als vier Monaten stattgefunden hätte. Nach Abwägung aller Faktoren wurde klar, dass es notwendig war, die Messe zu verschieben und die Nachricht eher früher als später bekannt zu geben, um eine kurzfristige Absage zu vermeiden", sagt, CEO des Internationalen Automobil-Salons Genf.