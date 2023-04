APG/SGA

Die Generalversammlung der APG/SGA hat unter anderem ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt

Die Generalversammlung der APG/SGA 2023 hat heute eine Dividendenzahlung von 11 Schweizer Franken pro Aktie beschlossen. Das gab die Out-of-Home-Vermarkterin vor wenigen Minuten bekannt. Zudem wählten die Aktionärinnen und Aktionäre David Bourg, Group Chief Financial and Administration Officer der JC Decaux SE, in den Verwaltungsrat.

Die Aktionärinnen und Aktionäre, die 85.4 Prozent der stimmberechtigten Namenaktien vertreten, bestätigten alle zur Wiederwahl stehende