Coop

Weiten ihre Zusammenarbeit aus: Georg Strasser, Country Director Too Good To Go Schweiz und Österreich, und Marc Helfenstein, Coop Category Manager Frisch-Convenience (v.l.)

Coop weitet die Zusammenarbeit mit Too Good To Go aus. Ab sofort sind neben den Restaurants und den Karma-Shops auch die Coop-Supermärkte in der gesamten Schweiz in der App der Anti-Food-Waste-Organisation enthalten. Die Detailhändlerin arbeitet seit 2018 mit Too Good To Go zusammen. Die Reduktion von Lebensmittelverschwendung ist ein zentrales Element der Nachhaltigkeitsstrategie von Coop.

Mit ihrer bisherigen Kooperation in den Karma-Shops (seit 2018) und in den über 180 Restaurants (seit 2021) haben Coop und Too Good To GoBisher w