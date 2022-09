© HSG

Im September hat der erste Jahrgang des Bachelorprogramms in Computer Science mit 44 jungen Talenten das Studium an der HSG aufgenommen. Damit ist es Studierenden erstmals möglich, eine technische universitäre Ausbildung in St.Gallen an der HSG abzuschliessen. Die IT-Bildungsoffensive, kurz ITBO, will mit diesem weiteren Meilenstein dem Fachkräftemangel in der Ostschweiz begegnen.