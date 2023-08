zVg

Theodora Zamanakou

Anfang kommenden Monats tritt ein neues Datenschutzgesetz (DSG) in Kraft. Es soll den reibungslosen Fluss personenbezogener Daten in und aus der Schweiz gewährleisten. Die Vorgaben sollen an jene der DSGVO der EU angeglichen werden. Eine Übergangsphase gibt es nicht. Datenschutzexpertin Theodora Zamanakou vom Consent-Management-Platform-Anbieter Usercentrics fasst zusammen, was sich am 1. September konkret ändert und was Unternehmen tun müssen.

Eines vorweg: Unternehmen müssen keinen großen Aufwand befürchten. Wer die Vorgaben der EU-DSGVO bereits erfüllt, kann grunds&aum