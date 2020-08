Dabei handelt es sich um das digitale Programm, das die ursprünglich geplante und wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgesagte Reise des Teams nach China und in Länder in Südostasien ersetzen soll. Für die vorgesehenen virtuelle Begegnungen mit Fans und Livestreams von Trainingseinheiten müssen die BVB-Spieler zwar keine Koffer mehr packen. Aber Victorinox stattet sie trotzdem mit seinem Reisegepäck aus.Erstes Highlight der Partnerschaft soll im Herbst die Herausgabe einer Limited Edition des "BVB x Victorinox"-Koffers sein. Im Reisegepäck-Geschäft engagiert sich Victorinox bereits seit 1999, doch darüber wissen in Deutschland offenbar noch nicht so viele Leute Bescheid. "Dass unsere Koffer den Vorstellungen der Fußballmannschaft entsprechen, erfüllt uns mit Stolz", lässt sich Victorinox-CEO Carl Elsener in einer Mitteilung zitieren. "Und natürlich freuen wir uns sehr, die Fans dank dieser Partnerschaft mit unserem Reisegepäck und unserer Marke besser vertraut zu machen."