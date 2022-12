© Furrerhugi Chrystel Domenjoz wird per 1. Januar 2023 Partnerin bei Furrerhugi und Verantwortliche der Westschweiz

Mit Beginn des neuen Jahres steigt Chrystel Domenjoz zur Partnerin bei Furrerhugi und Verantwortliche der Westschweiz auf. Damit will die Kommunikationsagentur ihre Präsenz in der Westschweiz verstärken, insbesondere in der Genferseeregion. Domenjoz arbeitet derzeit bei der Agentur als Beraterin für Corporate Communications und Public Affairs.