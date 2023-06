"Spender:innen-Studie 2023"

Zwischen Februar und April vergangenen Jahres nahm das Online-Spendenaufkommen extrem zu

Das Volumen der Online-Spenden in der Schweiz ist im vergangenen Jahr um 49,5 Prozent gewachsen. Das geht aus der "Spender:innen-Studie 2023" der in Zürich ansässigen Fundraising-Plattform Raise Now hervor.

Für das Online-Fundraising war 2022 laut dem Report ein Rekordjahr. Das Spendenvolumen und die Anzahl der Spenden nahmen im Vergleich zum Vorjahr