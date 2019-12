Für mich und Dich: Anna Känzig und Tobey Lucas im HORIZONT-Interview

Ob Electronic Folk, Nu Soul oder Chamber Pop: Das musikalische Universum von Anna Känzig kennt keine Grenzen. Das verwundert nicht weiter, wuchs die in Zürich geborene Singer-Songwriterin doch in einem höchst musikalischen Umfeld auf - ihr Onkel ist etwa der bekannte Schweizer Jazzmusiker Heiri Känzig - und kam auch dank der hervorragend kuratierten Plattensammlung ihrer kreativen Eltern bereits in jungen Jahren in Berührung mit der wichtigsten und stilprägendsten Musik aus allen Stilrichtungen. Schon früh fand Anna deshalb ihre Berufung, die sie später zu ihrem Beruf machen durfte. Ihre Webseite.