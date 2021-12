Sie wird sich weiterhin um das Wachstum dieses Teams bemühen, das bereits aus 40 Experten besteht - fast ein Viertel der gesamten Belegschaft von Gamned! und ernennt Diane de Vilmorin zur stellvertretenden Geschäftsführerin.



Silvana Imperiali Chételat, hat in Sozial- und Politikwissenschaften (Universität Lausanne), in Medienmanagement (Berufsbildungs- zentrum Biel) und anschliessend in Digital Marketing (NMI London) ihre Studien abgeschlossen. Sie startete ihre Karriere Anfang der 2000er Jahre in Zürich bei der Publicitas und anschliessend in New York. Danach war sie hauptsächlich in der Schweiz bei Medien und verschiedenen Digital Marketing Agenturen tätig, bevor sie im Juni 2018 zu Gamned! wechselte. In den letzten vier Jahren leitete Silvana Imperiali Chételat, an der Seite von Pierre Berendes, das Zürcher Büro. Heute tritt sie die Nachfolge von Pierre Berendes, der das Unternehmen verlässt, an.