Wer sich mit dem Online-Kauf eines Autos auseinandersetzt, sieht sich mit unterschiedlichen Fragen konfrontiert. Allem voran, ob das jeweilige Angebot vertrauenswürdig ist. Car For You hat darauf die richtigen Antworten. Gemeinsam mit der Zürcher Agentur werden bekannte Szenen in einen neuen Kontext gesetzt. Gezeigt werden alltägliche Situationen von jungen Menschen, bei denen das Auto eine tragende Rolle übernimmt. Mit einem Augenzwinkern wird dabei auf die Vertrauenswürdigkeit des Online-Portals hingewiesen. Spezielle Dienstleistungen und einzigartige Customer Benefits wie "Preis-Check", "Geld-Zurück-Garantie", "Käuferschutz" und die Möglichkeit, Autos komplett online zu kaufen, geben den Käufern ein sicheres Gefühl.

Credits Verantwortlich bei Car For You: Robin Simon (CEO), Frank Mickeler (CMO), Jeanine Da Silva (Grafik Design); Verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Andrea Aegerter, Sarah Winker (Beratung), Christian Stüdi, Morris Lötscher (Text/Konzept), Maude Mahrer (Art Direction); Postproduktion: Südlich-t AG

Die Kampagne ist seit Mitte Mai live auf diversen nationalen TV-Sendern und wird auf verschiedenen Online-Portalen ausgespielt. Zusätzlich wird die Zielgruppe an 170 Points of Sales erreicht. Mit diesem Medien-Mix wird die Kampagne nicht zu übersehen sein.