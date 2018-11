Bunte Quälgeister sensibilisieren für die kleinen Alltagsbeschwerden. Sie nennen sich Kopfus Klopfus, Schnupfus Maximus, Pollus Juckus oder Fiebrus Plagus und sehen lustig aus, sind aber total fies.

Wer für die Kampagne zuständig ist:





Torvald De Coverly Veale (General Manager), Chantal Weibel (Head of Marketing Product Brands)



Verantwortlich bei Formeldrei:





Moritz Adler (Kreation und Konzept), Marco Mesot (Beratung und Konzept), Simon Schewe (Beratung), Lukas Bürki (Art Direction), Matthias Guggisberg (Grafik)



Verantwortlich bei Arillo: Sebastian Hirn (Art Direction und UX/UI Design), Arthur Ruppel (Beratung und UX/UI Design), Nicolas Cusan (UX und Development), Sebastian Fischer (Tech-Lead und Development)



Verantwortlich bei Boutiq AG:



In humorvollen, alltagsnahen Spots zeigen sie, wie wirkungsvolle Produkte den kleinen Übeln des Alltags zu Leibe rücken.Die Kampagne wird mit TV-Spots und diversen Promotionsmassnahmen in Apotheken und Drogerien ausgerollt. Ziel ist es, den Namenswechsel bekannt zu machen und die Arzneimittel gegen die kleinen Übel des Alltags in allen Hausapotheken zu etablieren. Diverse digitale Massnahmen ergänzen die neue Kampagne. Die ersten Motive sind realisiert, weitere werden folgen.

www.verfora-campaign.ch

TV Spots:

Kopfus Klopfus

Schnupfus Maximus

Fiebrus Plagus

Reminder Spots:

Kopfus Klopfus Big Mama

Schnupfus Maximus Big Mama

Fiebrus Plagus Big Mama