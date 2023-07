Porsche

Den Porsche 99X Electric mit der Startnummer 94 steuerte Pascal Wehrlein

Zum Saisonfinale der Formel am vergangenen Wochenende in London war das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team als Zweitplatzierter der Teamwertung an den Start gegangen. Am Ende sprang nur Platz vier heraus.

Dennoch bezeichnet der Rennstall die Saison 2022/23 als seine bislang erfolgreichste. Mit dem Porsche 99X Electric und den Fahrern Pascal Wehrlein aus